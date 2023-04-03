İzmir'de 672 milyon 490 bin makaron ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Menderes ilçesinde belirlenen 4 depoya baskın düzenledi.

Yaklaşık 50 tırı doldurulacak hacimde 672 milyon 490 bin bandrolsüz makaron ile 1,5 ton kıyılmış tütün ele geçirilen operasyonda H.Ş, A.S. ve B.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D. tutuklandı, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, sigara fabrikalarından ihracat yapacaklarını belirterek yaklaşık 150 milyon lira karşılığında bandrolsüz şekilde peyderpey temin ettikleri makaronları, iç piyasaya sürmeye hazırlandıkları öğrenildi. (AA)