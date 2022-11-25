İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı davasında proje müellifi tahliye edildi

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, daha önce davaya bakan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu sanıklardan yapı müteahhidi Çetin Doğan, proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı ve tutuksuz sanık sürveyan Gündüz Uysal'a çeşitli hapis cezaları verilen karara yapılan itirazları değerlendirip duruşma açtı.

İstinaf mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Boyacı ve Doğan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Uysal, müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Söz verilen Doğan, suçlamaları kabul etmeyerek, "Aynı bölgede birçok bina yaptım. Hepsinde çok kaliteli malzeme kullandım. Bu binanın kolonlarında, kirişlerinde oynama, tahribat yapılmış. Binada en ufak bir hata olsa iskan ruhsatı vermezlerdi. Bilirkişi raporunda aleyhte olan hususları kabul etmiyorum." dedi.

Boyacı da olaydan sonra kendisinin teslim olduğunu ifade ederek, "2001 yılında yurt dışına çalışmaya gittim. 20 yıldır çok nadir periyotlarda İzmir'de bulundum. Benden sonra neler oldu bilmiyorum. Doğal gaz nedeniyle kolonlar delinmiş, binada tadilat yapılmış. Bilirkişi raporunda da asli kusurlu değilim. Tutukluluğumun kaldırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Uysal ise hiçbir suçu olmadığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Depremde oğlu Umut'u kaybeden müşteki Seher Perinçek de "Çocuklarımla 23 saat enkaz altında kaldım. Oğlumu kaybettim, kızıma 65 saat sonra ulaşıldı. Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanıklar Doğan ve Uysal hakkında yerel mahkemece az ceza, Boyacı hakkında ise fazla ceza tayini yapıldığını belirtti.

PROJE MÜELLİFİ TAHLİYE EDİLDİ

Tüm sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 3'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını isteyen savcı, tutuklu sanık Boyacı'nın tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Boyacı'nın tahliyesine, Doğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verip sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için süre verilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nın B Blok'unun tamamen yıkılmasıyla 15 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin 4 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan dava açılmıştı.

Davaya bakan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklardan yapı müteahhidi Çetin Doğan'ı 18 yıl, proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı'yı 12 yıl, tutuksuz sanık sürveyan Gündüz Uysal'ı ise 4 yıl 5 ay 10 gün hapse çarptırmıştı. Yapı fenni mesulü olan firari sanık Bedriye Işıldak'ın dosyası ise ayrılmıştı.

Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya istinafa taşınmıştı.