İzmir'deki feci kazada yaralanmıştı: 4 günlük savam savaşını kaybetti

Kaynak: DHA
İzmir'deki feci kazada yaralanmıştı: 4 günlük savam savaşını kaybetti

İzmir'de lastiği patlayan otomobil tahliye kanalına düşmüştü. Kazada 2 kişi yaralanmıştı. Mehmet Çaylalı, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 15 Şubat'ta saat 15.00 sıralarında İzmir Ödemiş-Birgi kara yolunda meydana geldi. Ödemiş'ten Birgi yönüne giden H.K.'nin kullandığı 35 FY 026 plakalı otomobilin sağ ön lastiği patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil, yol kenarındaki yağmur tahliye kanalına düştü.

Otomobil sürücüsü H.K. ve yanındaki Mehmet Çaylalı, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

​​​​​​​

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından H.K., Ödemiş Devlet Hastanesi'ne; durumu ağır olan Mehmet Çaylalı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

​​​​​​​

Kazada kolu kopan ve böbreklerinde ağır hasar meydana gelen Çaylalı, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. H.K.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İzmir'deki feci kazada yaralanmıştı: 4 günlük savam savaşını kaybetti

Son Haberler
Yenidoğan bebeğini klozete atmıştı... Cani annenin isteği pes dedirtti!
Yenidoğan bebeğini klozete atmıştı... Cani annenin isteği pes dedirtti!
Eskişehir’de son 1 haftada 10 bin 480 araç kontrol edildi
Eskişehir’de son 1 haftada 10 bin 480 araç kontrol edildi
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Evin duvarını yıktı
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Evin duvarını yıktı
Hacıosmanoğlu’nun toplantı talebine Dursun Özbek ne yanıt verdi?
Hacıosmanoğlu’nun toplantı talebine Dursun Özbek ne yanıt verdi?
Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt! Fotoğraflar ortalığı karıştırmıştı
Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt! Fotoğraflar ortalığı karıştırmıştı