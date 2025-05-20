İzmir'deki holigan çocuklar hakkında karar!

Düzenleme: Kaynak: İHA

İzmir'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına 16 ve 17 yaşındaki çocuklar ellerindeki döner bıçaklarıyla katılmışlardı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan holiganlar serbest kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında, Kayserispor'u mağlup edip bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar İzmir'de sokaklara çıktı. Kentin cadde ve sokaklarında taraftarlar ellerinde bayraklarla marşlar söyleyip, şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Yaya geçişine kapalı olan Konak Tüneli'nde ise taraftarlar yaya olarak yürüyerek şampiyonluğu kutladı. Tüneldeki 2 kişinin ellerinde döner bıçaklarıyla yürüdüğü görüntüler ise sosyal medyaya düştü ve büyük tepki topladı.

SERBEST KALDILAR

Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenen 2 kişinin, 16 ve 17 yaşlarındaki çocuk oldukları ortaya çıktı. Döner bıçaklarıyla yürüyen G.D. (16) ve F.Ş. (17) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Döner bıçaklı holiganlar, emniyetteki işlemlerin ardından serbest kaldı.

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