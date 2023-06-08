İzmir’deki iki ayrı kazada 11 kişi yaralandı

Bayındır ilçesindeki kaza, saat 16.30 sıralarında Furunlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 ADP 988 plakalı otomobil ile 20 YA 691 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 3’ü çocuk 6 yaralı ambulans ile Bayındır ve Tire Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise Kemalpaşa ilçesinde, İzmir-Ankara Asfaltı KOSBİ kavşağında meydana geldi. Turgutlu istikametine seyreden ve içerisinde tarım işçileri bulunan 07 LH 339 plakalı minibüs ile aynı istikametteki 45 SA 699 plakalı otomobil ve 35 HC 0711 plakalı çekici kırmızı ışıkta duracakları esnada zincirleme olarak çarpıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından 07 LH 339 plakalı minibüste sıkışan yaralılar araçtan çıkarıldı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan 45 SA 699 plakalı otomobilin sürücüsü ve yolcu koltuğundaki 1 çocuk ile minibüsten çıkarılan 3 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. 2 yaralı ise olay yerinde tedavisi tamamlandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir’in iki ilçesinde meydana gelen kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)