Çiftleşme dönemine hazırlanan geyik boynuzlarındaki deriyi soydu

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Çiftleşme dönemine hazırlanan geyik boynuzlarındaki deriyi soydu
Geyiklerin boynuzları, üreme ve diğer sosyal etkileşimler için önemli rol oynar.

Geyiklerin boynuzları, onların doğadaki önemli özelliklerinden biridir. Bu boynuzlar, canlıdır ve sürekli olarak büyürler. İçlerinde bulunan damarlar sayesinde, boynuzlara kalsiyum ve fosfor gibi önemli mineraller taşınır. Bu süreçte, boynuzlar büyüyerek güçlenirler.

Boynuzların dış kısmı, kadifemsi bir tabaka ile kaplıdır. Ancak tam anlamıyla bir geyik boynuzu haline gelmesi için, bu tabaka geyik tarafından kazınır ve boynuzun gerçek formu ortaya çıkarılır. Bu süreç, genellikle dişileri etkilemek için hazır hale gelindikten sonra gerçekleşir.

Ancak, çiftleşme döneminden sonra, zorlu kış koşullarında enerjiden tasarruf etmek için geyikler boynuzlarını dökerler. Bu dökme işlemi, bir dönemin sonunu ve yeni bir dönemin başlangıcını işaret eder. Yeni boynuzlar, bir sonraki çiftleşme dönemine hazırlık olarak, ilkbaharın gelmesiyle birlikte tekrar büyümeye başlar.

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