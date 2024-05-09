Eskişehir'de ucuza yağ ve şeker satma vaadiyle 43 kişiyi dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin sosyal medyada piyasadan daha ucuz toz şeker ve yağ satışı ilanı verip, talep edenlerle iletişimi kestikleri bilgisine ulaştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda Hatay, Muğla ve Erzurum'un da aralarında bulunduğu 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında İ.S, U.U, M.A.K, M.K.S, A.C.K. ve Y.S. isimli zanlılar yakalandı ve ülke genelinde toplamda 43 dolandırıcılık olayının aydınlatıldığı bildirildi.

Yapılan aramalarda ise 44 cep telefonu, 69 banka kartı, 19 SIM kart, bir tablet, 3 bilgisayar, 2 taşınabilir bellek ve yaklaşık 50 bin lira nakit para, dolar ve Kuveyt dinarı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.S, U.U, M.A.K, M.K.S. ve A.C.K. tutuklanırken, Y.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.