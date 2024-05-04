İzmir’deki internet sitesi dolandırıcılığı olayına 7 tutuklama

İzmir'de internet üzerinden verilen sahte ilanlarla dolandırıcılık yapanlara karşı polis "Çekirge-2" adlı operasyon gerçekleştirdi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli alım satım hizmetleri veren internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 11 kişi polislerce yakalandı. Nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında şüphelilerden 9'u işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
7 ZANLI TUTUKLANDI
Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, bir zanlı hakkınta adli kontrol karararı verildi. Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.