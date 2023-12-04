İzmir’deki kazılarda bulundu: Tam 8 bin 200 yıllık

İzmir’in Bornova ilçesindeki Yeşilova Höyüğü’nde yapılan kazı çalışmalarında, İzmirlilerin köy yaşantısını, zevk, yeme ve içme kültürünü gösteren 8 bin 200 yıl öncesine ait atölye bulundu.

KAYNAK: DHA
İzmir’deki kazılarda bulundu: Tam 8 bin 200 yıllık

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, “Yeşilova Höyüğü’nde yaklaşık 4 aya yakındır çalışıyoruz. Çarpıcı buluntular karşımıza çıkabiliyor. Özellikle ilk köy yaşamındaki İzmirlilerin; köy yaşantısını, zevk, yeme ve içme kültürünü gösteren atölye bulduk. Burada üst üste kurulmuş 10 köy var. Neolitik döneme ait bu köyler, yıkılmış tekrar üzerine yapılmış” dedi.

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“İZMİR’İN İLK TOPLUMU, YAŞAMI BOYUNCA HEM ÜRETMEYE ÇALIŞMIŞ”

Atölyede taş ve kemik aletler bulunduğunu belirten Doç. Dr. Derin, “Özelikle baltalar ve kesiciler. Birçok çanak ve çömlek ile o günün yaşamını anlatan güzel bir yapı. Ayrıca köyün denizle bağlantısını ortaya koyan, ‘sülünez’ adı verilen çok sayıda kabuklu da bulduk. Bu sülünezleri çalışırken yediklerini düşünüyoruz. Neolitik dönemde yaşayan İzmir’in ilk toplumu, yaşamı boyunca hem üretmeye çalışmış hem de denizle bağlantısını korumuş” diye konuştu.

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