İzmir'deki orman yangınında flaş gelişme

Karacadağ bölgesinde çıkan yangınla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri hakimlik tarafından tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU:

Menderes ilçesi Karacadağ bölgesinde 29 Haziran'da başlayan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle bir gün sonra kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının bölgede bulunan bir hobi bahçesinden kaynaklandığını ve olayla ilgili kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.