İzmir'deki orman yangınında flaş gelişme

Düzenleme: Kaynak: AA
İzmir'deki orman yangınında flaş gelişme

İzmir'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangınla ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karacadağ bölgesinde çıkan yangınla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri hakimlik tarafından tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.jpg

NE OLMUŞTU:

Menderes ilçesi Karacadağ bölgesinde 29 Haziran'da başlayan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle bir gün sonra kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının bölgede bulunan bir hobi bahçesinden kaynaklandığını ve olayla ilgili kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.

1-004.jpg

İlgili Haberler
İzmir’deki yangınlar kontrol altına alındı
İzmir’deki yangınlar kontrol altına alındı
İzmir’deki orman yangınının boyutu sabah ortaya çıktı. Havadan böyle görüntülendi
İzmir'deki yangına yeniden havadan müdahaleye başlanıldı
İzmir'deki yangına yeniden havadan müdahaleye başlanıldı
İzmir yangınlarına ilişkin Bakan Yumaklı'dan açıklama
Son Haberler
Motosikleti bulundu kendi sırra kadem bastı Gündem
Motosikleti bulundu kendi sırra kadem bastı
2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi Gündem
2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Kan donduran kaza anı kameralarda Dünya
Kan donduran kaza anı kameralarda
Ev sahibi ‘Size ev tuttum’ yalanıyla sokağa attı. Geceyi sokakta tek koltukta geçirdiler Yaşam
Ev sahibi ‘Size ev tuttum’ yalanıyla sokağa attı. Geceyi sokakta tek koltukta geçirdiler
TFF savuma yaptı Spor
TFF savuma yaptı
Muhteşem 3'lüye zam yağmuru. Geri sayım başladı. Litrelik rakının fiyatı belli oldu Gündem
Muhteşem 3'lüye zam yağmuru. Geri sayım başladı. Litrelik rakının fiyatı belli oldu
Sıla Türkoğlu dillere düştü. ‘Estetiğim yok’ dedi eski fotoğraflar ortalığa saçıldı Magazin
Sıla Türkoğlu dillere düştü. ‘Estetiğim yok’ dedi eski fotoğraflar ortalığa saçıldı