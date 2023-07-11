İzmir'deki orman yangınları kontrol altına alındı

İzmir’in Aliağa ve Menderes ilçelerinde aynı saatlerde orman yangını çıktı. Aliağa’da rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, yerleşim yerleri de tahliye edildi. Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle bir süre İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar iniş ve kalkış yapamadı. Çeşitli illerden gelen uçaklar Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirildi. Menderes'teki yangın ise ekiplerin çalışması sonucu 11. saatte kontrol altına alındı.

İzmir'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Aliağa ilçesi Çatıdere Mahallesi’ndeki orman yangını saat 13.45 sıralarında başladı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 6 helikopter 21 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme ekibi de alevlere müdahale etti.

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Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle Aliağa'daki yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Aliağa'daki orman yangınında 15 kadar kişinin dumandan etkilendiğini ve durumlarının iyi olduğunu" söyledi.

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VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ, BAZI EVLER ZARAR GÖRDÜ

Aliağa'daki yangın nedeniyle bölge sakinleri, denizden ve karadan tahliye edildi.

Yangın nedeniyle tatil sitesinde bulunan toplam 4 ev hasar alırken, 1 evin tamamen yandığı öğrenildi.

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MENDERES’TE DE ORMAN YANGINI

İzmir'deki ikinci yangın haberi ise Menderes ilçesinden geldi.

Oğlananası Mahallesi'nde dün saat 14.00'te başlayan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 8 helikopter 31 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme ekibi müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın 11 saat sonra kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangına müdahale sırasında yaralanan 4 İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Personellerden 2'si taburcu edilirken, 2 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

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YANGINDAN 1'İ AĞIR 12 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Menderes ilçesinde gündüz saatlerinde meydana gelen yangından biri ağır olmak üzere 12 kişinin etkilendiğini ve bunlardan 11'inin orman işçisi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Durumu ağır olan hastamız helikopter ambulansla, 3 hasta olay yerine görevlendirilen kara ambulansla, 8 hasta ise başka araçlarla hastanelere nakledilmiştir. Halen hastanelerimizde biri yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin tedavisine devam ediliyor. Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum."

Yangınlara ilişkin İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de bir açıklama yaptı.

Köşger, Aliağa'daki orman yangınında dumandan etkilenen 15 kişinin durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Alevlerin tehdidi altındaki yerleşim yerlerinin tahliye edildiğini söyleyen Köşger, "Bir konut Aliağa'da yandı, iki konutun müştemilatında yangından dolayı hasar oluştu." dedi.

YANGIN NEDENİYLE UÇAK SEFERLERİ BİR SÜRE AKSADI

Bölgedeki yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar bir süre iniş ve kalkış yapamadı.

Çeşitli illerden gelen uçaklar Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirildi.

Dumanların dağılmasının ardından uçuşlar normale döndü.

Öte yandan Aliağa'da kontrol altına alınan yangının verdiği hasar havadan görüntülendi.

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