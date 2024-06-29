İzmir’deki yangın evlere yaklaştı. ‘Yanıyoruz imdat’

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İzmir’deki yangın evlere yaklaştı. ‘Yanıyoruz imdat’

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan, havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangının ardından bir yangın da Çeşme’de çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ederken, büyüyen yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek yardım istedi.

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan, 5 uçak ve 13 helikopter olmak üzere toplam 18 hava aracının yer aldığı yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, bir yangın haberi de Çeşme’den geldi.

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YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE DOĞRU İLERLİYOR

Çeşme Germiyan Mahallesi’ndeki kırsal alanda çıkan yangına; 2 uçak ve 1 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale devam ederken yangın yerleşim yerlerine sıçradı.

"İMDAT YARDIM EDİN"

O anları cep telefonu kamerasına kaydeden bir vatandaş, yetkililerden yardım istedi. Kaydedilen videoda çıkan yangının yerleşim yerlerine doğru ilerlediği görülürken, yangınla burun buruna kalan kadın vatandaş, “Ben kime acıyım imdat yardım edin” diyerek yardım istedi.

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Öte yandan İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde başlayan orman yangını da rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Aydın ili Kuşadası ilçesi tarafına geçti.

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