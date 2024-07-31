İzmir’deki yangın havadan görüntülendi

İzmir Urla’daki yangın dün saat 16.37’de ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesi’nde yer alan ormanlık alanda başladı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak 4 uçak, 12 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi olay yerine gönderildi.

Ekipler alevlerle mücadele ederken, havanın kararmasıyla birlikte yangın bölgesine 2 gece görüşlü helikopter de yönlendirildi.

Yangının 19 saat sonunda büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi ve ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının neden olduğu hasar havadan görüntülendi. 29 karavandan ve 7 evden toplam 135 kişinin tahliye edildiği yangında, ormanlık alanın bazı kısımlarının tamamen siyah külle kaplandığı görüldü.