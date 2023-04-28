İzmir'deki yangının sebebine dair yapı şirketinden açıklama

Açıklamada, yangının sebebini resmi kurumların araştırdığına dikkat çekildi.

Narlıdere'deki sitede başlayan ve sekiz saat içerisinde kontrol altına alınan yangına dair Folkart şirketi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam saat 21:30 sıralarında Folkart Narlıdere'de, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Kamu kurumlarının çalışmaları sayesinde gece yarısı yangın kontrol altına alındı. Yangın, 4 bloktan oluşan sitemizin tek bloğunda 40 daireyi etkiledi. Öncelikle çok üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Tüm ev sahiplerimize ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan olayda yangının sebebi resmi kurumlar tarafından araştırılıyor ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır. Biz, bu süreçte Folkart Narlıdere sakinlerinin yanında durarak, dayanışma kültürümüzü sürdüreceğiz. Yangının söndürülme sürecinde bize destek olan site sakinleri, tüm kişi, kurum ve kuruluşlara şükranlarımızı sunarız."