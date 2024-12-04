İzmir'deki zanlı suç makinesi çıktı! Önce kadını vurdu yetmedi polislere ateş açtı

Olay 14 Kasım günü İzmir'de Konak ilçesinde meydana geldi. 35 yaşındaki T.H., birlikte yaşadığı 24 yaşındaki A.S. adlı kadını tabancayla 4 el ateş ederek ağır yaraladı. Olayın ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, T.H.'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Polis ekipleri binanın etrafında pusuya yatarak güvenlik önlemleri aldılar. Bunu gören zanlı, bulunduğu binanın çatısından diğer binalara geçip polislere ateş açtı. Bir süre direnen T.H., en sonunda saklandığı binanın çatısında elinde bir adet ruhsatsız tabancayla yakalandı.

44 YILLIK FİRARİ ÇIKTI

Öte yandan zanlıya yapılan sorguda hırsızlık suçundan 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Ateşli kasten öldürmeye teşebbüs, görevli memura mukavemet ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren A.S.'nin durumunun ağır öğrenildi.