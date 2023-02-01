Tatil için Denizli'ye gelen emekli astsubay ölü bulundu

Olay, Çivril ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir'de yaşayan Hasan Hüseyin Korkmaz, tatil için Denizli'nin Çivril ilçesine geldi.
Aradan geçen süre zarfında Korkmaz'dan haber alamayan eşi, komşularına durumu anlatarak eve bakmalarını istedi.
EVE ÇİLİNGİR YARDIMIYLA GİRİLDİ
Eve giden komşular pencereden baktığında emekli astsubayı yerde yatarken gördü. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdiğinde Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Hasan Hüseyin Korkmaz'ın cansız bendeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Korkmaz'ın ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak. (İHA)
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