İzmir’den Malezya’ya sanat köprüsü

Kaynak: İHA
İzmir’den Malezya’ya sanat köprüsü

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Lale Dilbaş, Malezya’da düzenlenen uluslararası bir tasarım konferansında üniversitesini başarıyla temsil etti.

36 yıldır düzenlenen ve bu yıl 18. kez gerçekleştirilen Katılımcı Tasarım Konferansı, 2024 yılında Sibu-Sarawak, Malezya’da gerçekleşti.

Konferans, Sarawak Teknik Üniversitesi'nin (UTS) ev sahipliğinde düzenlendi ve 24 farklı ülkeden gelen araştırmacılar, toplamda 100’e yakın makale ve araştırma projesini sunma fırsatı buldu.

Bu yılki etkinlik, sanat, zanaat ve katılımcı tasarım alanlarında toplumsal fayda ve sürdürülebilirliği hedefleyen projelerin yarışmasına sahne oldu. Yarışmanın jüri üyeleri arasında yer alan Prof. Dr. Lale Dilbaş, Northumbria Üniversitesi’nden Prof. Joyce Yee ile birlikte farklı içeriklerdeki 11 projeyi değerlendirdi. Prof. Dr. Dilbaş ve Prof. Yee, ödüle layık görülen iki projeyi, Sarawak Eyaleti Başbakanı Tan Sri Abang Zohari’nin de katıldığı törenle sundular.

Konferans sonrası yaptığı açıklamada Prof. Dr. Dilbaş, "Bu ödüller, klasik tasarım ödüllerinin aksine, tasarımcıya veya ürüne değil, ortak çalışmalara verilen ödüllerdir. Katılımcı tasarım yaklaşımının, Yaşar Üniversitesi’nin 'Topluma Hizmet' stratejisi ve amaçlarıyla ne kadar örtüştüğünü bu uluslararası akademik platformda bir kez daha görme fırsatı buldum. Sanat ve Tasarım Fakültesi olarak, toplum için toplumla birlikte sorunlara çözüm üretebileceğimiz araştırma projelerimizi sürdürmemizin ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha anladık" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Dilbaş, konferansın ardından uzmanlık alanlarından biri olan Güney Asya geleneksel çömlekçiliği üzerine yaptığı araştırmaları derinleştirmek üzere Malezya’dan Endonezya’ya geçiş yaptı.

Katılımcı Tasarım Konferansı, dünya genelinden bilim insanları ve tasarımcıların, halkla iş birliği yaparak herkes için çözüm üretmeyi amaçlayan çağdaş bir yöntem olan katılımcı tasarım üzerinde yoğunlaştı. Bu yaklaşımda, hiyerarşi bulunmayan, demokratik ve kapsayıcı bir süreç izleniyor ve her bireyin yaşam deneyimi ve bilgisi, araştırma ve çözümler için değerli bir veri kaynağı olarak kabul ediliyor. Bu bağlamda, konferans katılımcıları, katılımcı tasarımın günümüzün karmaşık sorunlarına çözüm üretmedeki rolüne dikkat çekti.

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