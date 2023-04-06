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İzmir baharda kar yağmadan beyaza büründü

İzmir'de sabaha karşı öyle bir dolu yağdı ki kent baharda kar yağmadan beyaza büründü. Çeşme ve Karşıyaka'dan işte o manzaralar.

Galeri Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 11:17
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İzmir baharda kar yağmadan beyaza büründü

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İzmir, dolu yağışıyla beyaza büründü

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İzmir baharda kar yağmadan beyaza büründü

İzmir'in Çeşme ve karşıyaka ilçelerinde dolu etkili oldu. Sokak, cadde ve sahiller beyaz örtüyle kaplandı.

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İzmir baharda kar yağmadan beyaza büründü

Sokaklar beyaza büründü

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İzmir baharda kar yağmadan beyaza büründü

Plajları baharda bembeyaz görünler duruma şaşırdı

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İzmir baharda kar yağmadan beyaza büründü

 İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle plaj ve caddelerde ilginç manzaralar oluştu.

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İzmir baharda kar yağmadan beyaza büründü

Trafiğe çıkanlar beyaza bürünen yollarda zor anlar yaşadı.

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İzmir baharda kar yağmadan beyaza büründü

Yolda kalanların imdadına itfaiye ekipleri yetişti

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İzmir baharda kar yağmadan beyaza büründü

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yerini doluya bıraktı. Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde kısa süreli yağan dolu, Çeşme'de ise etkisini artırarak cadde, sokak ve plajları beyaza bürüdü.

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İzmir baharda kar yağmadan beyaza büründü

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İzmir baharda kar yağmadan beyaza büründü

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İzmir baharda kar yağmadan beyaza büründü

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İzmir baharda kar yağmadan beyaza büründü

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İzmir baharda kar yağmadan beyaza büründü

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İzmir baharda kar yağmadan beyaza büründü

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İzmir baharda kar yağmadan beyaza büründü

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