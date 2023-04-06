İzmir baharda kar yağmadan beyaza büründü

İzmir'in Çeşme ve karşıyaka ilçelerinde dolu etkili oldu. Sokak, cadde ve sahiller beyaz örtüyle kaplandı.
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Sokaklar beyaza büründü
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Plajları baharda bembeyaz görünler duruma şaşırdı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle plaj ve caddelerde ilginç manzaralar oluştu.
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Trafiğe çıkanlar beyaza bürünen yollarda zor anlar yaşadı.
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Yolda kalanların imdadına itfaiye ekipleri yetişti
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Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yerini doluya bıraktı. Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde kısa süreli yağan dolu, Çeşme'de ise etkisini artırarak cadde, sokak ve plajları beyaza bürüdü.