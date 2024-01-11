İzmir'e petrol taşıyan gemiye silahlı baskın sonrasında TÜPRAŞ'tan ilk açıklama geldi

Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'e petrol taşıyan gemiye silahlı baskın sonrasında TÜPRAŞ'tan ilk açıklama geldi
Irak’tan İzmir’e petrol getiren bir tankere Umman açıklarında silahlı bir baskın düzenlenmişti. Tüpraş tarafından yapılan açıklamada gemide Türk mürettebatının olmadığı açıklandı.

İzmir’e petrol getiren bir gemiye Umman açıklarında silahlı bir baskın düzenlendi. Gemide 19 mürettebatın bulunduğu edinilen bilgiler arasındayken TÜPRAŞ tarafından yapılan açıklamada gemide Türk mürettebatın olmadığı ve tüm rafineri operasyonların planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

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Yapılan açıklamada, “Gemide Türk mürettebat bulunmamakta olup, konunun takibi ulusal ve uluslararası yetkililerle iş birliği halinde sürmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Baskın sonrasında yapılan açıklama şu şekilde, “Söz konusu gemi, Irak devlet petrol şirketi SOMOdan satın aldığımız ve Basra Limanından rafinerimize ulaştırılmak üzere yola çıkan yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşımaktadır. Gemide Türk mürettebat bulunmamakta olup, konunun takibi ulusal ve uluslararası yetkililerle iş birliği halinde sürmektedir”

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NE OLMUŞTU?

Yunan armatör firması Empire Navigationa ait Marshall Adaları bayraklı St. Nikolas isimli gemi ile olan iletişimin Umman açıklarında 11 Ocak 2024 saat 06:30 dolaylarında kesildiği bildirilmiş, Şirket ham petrol taşıyan tankerin kaçırıldığını doğrulamıştı.

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