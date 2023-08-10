İzmir'i İzmir yapan 3 şeye de zam geldi

İzmir'de boyoz, gevrek, poğaça ve kumruya zam geldi.

İzmir'i İzmir yapan 3 şeye de zam geldi

İzmir'de boyoz, gevrek, poğaça, kumru gibi unlu mamullere 19 Nisan'da yapılan zamların ardından ikinci bir zam kararı alındı. 19 Nisan'da 5 TL olan gevreğin fiyatı 7 TL'ye yükseltilmişti.

Ege'de Sonsöz'ün haberine göre artan akaryakıt, işçilik, un, yağ fiyatlarına gelen zamlar gerekçe gösterilerek gevreğe yeniden zam istendi. İzmir Gevrekçiler Odası’nın talebini değerlendiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, gevreğin fiyatının 7 liradan 10 liraya çıkmasına onay verdi.

Buna göre yarından itibaren gevrek, sade boyoz, poğaça, yumurta, peynir, sade açma 10 liradan satılacak. Peynir, domates, biberli kumrunun fiyatı 25 lira oldu. Domatesli kaşarlı poğaça 15 liradan, içli boyoz da aynı fiyattan sunulacak.

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