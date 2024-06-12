İzmir'in asayiş bilançosu

Kaynak: İHA
İzmir'in asayiş bilançosu

İzmir'de asayiş ekipleri yoğun çalışmalar sonucunda çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu ve kaçak mal ele geçirdi, 66 kişi tutuklandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Haziran tarihleri arasında kent genelinde kapsamlı operasyonlar ve uygulamalar gerçekleştirerek suçlulara adeta göz açtırmadı. Bu yoğun çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde, kaçak sigara ve çalıntı ürünler ele geçirildi.

Operasyonlarda Ele Geçirilenler:

23 ruhsatsız tabanca

3 ruhsatsız pompalı tüfek

5 kuru sıkı tabanca

2 havalı tabanca

712 gram narkotik madde

2 bin 775 adet uyuşturucu hap

13 bin 500 adet kaçak sigara

1 hacizli araç

4 çalıntı motosiklet

3 adet şasesi kazınmış motosiklet

3 adet hacizli motosiklet

Uyuşturucu ile Mücadele:

Uyuşturucu ticaretiyle mücadelede de kararlılığını sürdüren ekipler, bu kapsamda 5 uyuşturucu satıcısını yakalayarak adli mercilere teslim etti. Ayrıca, uyuşturucu madde bulundurma veya kullanma suçundan 148 kişiye de işlem yapıldı.

Gözaltına Almalar ve Tutuklamalar:

Operasyonlar ve uygulamalar kapsamında toplamda 333 yoklama kaçağı şahıs da yakalandı.

Çeşitli suçlardan gözaltına alınan 66 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu yoğun ve özverili çalışmaları, kentin huzur ve güvenliğine önemli katkılar sağlamakta.

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