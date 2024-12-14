İzmir'in kardeş belediyesi iflasın eşiğinde

Üsküp Belediye Başkanı Danela Arsvoska’nın, şehrin bütçe taslağını 10 Aralık’a kadar teslim etmesi gerekiyordu. Ancak 13 Aralık itibarıyla bu taslağın hâlâ belediye meclisine ulaşmadığı bildirildi.

Kuzey Makedonya Yerel Yönetim Bakanı Zlatko Perinski, bu gecikmenin ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Perinski, “Eğer bütçe onaylanmazsa, şehir temel hizmetleri bile sağlayamaz. Finansal kaos ve yönetimsel anarşi kaçınılmaz olur,” ifadelerini kullandı.

SORUMLULUK BELEDİYE BAŞKANINDA

Yerel Yönetimler Finansmanı Yasası, belediyelerin bir bütçe takvimi oluşturmasını ve bu takvime uygun olarak bütçe taslağını zamanında teslim etmesini zorunlu kılıyor. Ancak Arsvoska’nın bu sorumluluğu yerine getirmemesi, yasal bir ihlal olarak değerlendiriliyor. Perinski, bu durumun Üsküp sakinlerini derinden etkileyeceğini ve belediye başkanının yetkilerini kötüye kullandığını dile getirdi.

BÜTÇESİZ ŞEHİR NE ANLAMA GELİYOR?

Bütçesiz bir belediyenin hiçbir harcama yapamayacağını belirten Bakan Perinski, “Maaş ödemeleri, altyapı çalışmaları ve diğer temel hizmetler duracak. Şehir geçici finansmanla idare etmek zorunda kalacak, ancak bu da büyük sıkıntılara yol açacak,” dedi. Şehirdeki mevcut durumu “üretkenlikten uzak” olarak nitelendiren Perinski, bütçesiz bir yönetimin Üsküp’ü tamamen işlevsiz hale getirebileceğini belirtti.

Üsküp’te bütçe krizinin nasıl çözüleceği belirsizliğini koruyor. Danela Arsvoska’nın geç kalınmış bir bütçe taslağı sunup sunmayacağı ya da bu durumun erken bir siyasi müdahale ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı, halkın ve yetkililerin merakla beklediği konular arasında.