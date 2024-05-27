İzmir'in üç ilçesinde toplam 66 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: AA
İzmir'in üç ilçesinde toplam 66 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun, Çeşme ve Urla ilçeleri açıklarında 37 kaçak göçmen kurtarılırken, 29 kaçak göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızasından dolayı sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, sürüklenen lastik bottaki 4'ü çocuk 30 kaçak göçmen kurtardı.

Çeşme açıklarında ise can salındaki 7 kaçak göçmeni kurtardı.

Urla açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan bottaki 8'i çocuk 29 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

aa-20240526-34694228-34694227-izmir-aciklarinda-37-duzensiz-gocmen-kurtarildi.jpg

aa-20240526-34694228-34694226-izmir-aciklarinda-37-duzensiz-gocmen-kurtarildi.jpg

aa-20240526-34694228-34694225-izmir-aciklarinda-37-duzensiz-gocmen-kurtarildi.jpg

Son Haberler
Kontrolden çıkan otomobil devrildi Yerel Haberler
Kontrolden çıkan otomobil devrildi
Kurban pazarında hareketlilik başladı Gündem
Kurban pazarında hareketlilik başladı
Kurbanlık denetimleri başladı Yerel Haberler
Kurbanlık denetimleri başladı
İstanbul’da binaları yıkan patlama! Uykuda yakalandılar Gündem
İstanbul’da binaları yıkan patlama! Uykuda yakalandılar
Astrolog Meral Güven tahmini tutmayınca rezilleşti! Canlı yayında iğrenç küfürler sıraladı Spor
Astrolog Meral Güven tahmini tutmayınca rezilleşti! Canlı yayında iğrenç küfürler sıraladı
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play off turundaki rakipleri belli oldu Spor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play off turundaki rakipleri belli oldu