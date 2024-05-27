İzmir'in üç ilçesinde toplam 66 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızasından dolayı sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, sürüklenen lastik bottaki 4'ü çocuk 30 kaçak göçmen kurtardı.

Çeşme açıklarında ise can salındaki 7 kaçak göçmeni kurtardı.

Urla açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan bottaki 8'i çocuk 29 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.