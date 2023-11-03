İzmirli hakem çetesi var: Leyla Ceylan'dan Türk futbolunu kaosa götürecek iddialar

Hakem eşine 10 milyonluk maddi ve manevi tazminat davası açan Leyla Ceylan, eşi ve iki hakem arkadaşının FIFA'ya verilen sağlık raporlarının tarihi geciktiği için eski tarihli sahte rapor alındığını öne sürdü.

Ceylan, eşinin kendi gazetecileri olduğunu da belirterek, "VAR sistemi ile bu haberleri istedikleri gibi yayınlatıyorlar" iddiasını ortaya attı. Ali Koç'un iddialarını da doğrulayan bir çocuk annesi Lale Ceylan, "Yayıncı kuruluşun bir programı var. Programı yapanlar Bülent Yıldırım ile Deniz Çoban. Gerçekten telefon kayıtlarında da çıkar ya da çıkmaz bilemiyorum. Whatsapp'tan da konuşmuş olabilirler. Onların bütün pozisyonlarına buradan Hakan müdahale ediyor" dedi.

Leyla Ceylan, hakem eşi Hakan Ceylan'ın telefon görüşmesi ve mesajlaşmaları genellikle kendisinin yanında yapması nedeniyle olaylardan haberdar olduğunu, ayrıca kardeşi Serdar Aka'nın da zaman zaman bu konuşmalara tanıklık ettiğini belirtti. İzmir 10. Aile Mahkemesi'nde görülen FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan ile 14 yıllık eşi Leyla Ceylan arasındaki boşanma davası ve sonrasındaki şok gelişmeler, yıllar önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde patlak veren İSKİ skandalını hatırlattı.

Yeni Asır'a çarpıcı detayları aktaran VAR Hakemi Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan'ın avukatı Didem Özkardeş de konuştu. Özkardeş, "Müvekkilim Leyla Ceylan'ın bu son iddiaları ve boşanma davası dilekçesinde yer alan iddialarının tamamının araştırılmasını istiyor. Hakan Ceylan, Müvekkilim'in beş parasız sokağa evden atmak istiyor. Aynı zamanda yakın arkadaşım olan müvekkilim tüm haklarını korumak için anlaşmalı evlilik teklifini kabul etmemiştir" diye koınuştu.

İŞTE O İDDİALAR:

"FIFA, liste için Türkiye'den 3 hakem ismi istiyor. Sonra FİFA'ya VAR hakemi, video hakemi gönderiyorum sana diye 3 isim veriliyor. Türkiye'nin kontenjanı 3 kişi. Şimdi bu isimler verildikten sonra FIFA'nın verdiği tarihler arasında gönderilen hakem listesindeki isimlerin sağlık kurulu raporu almasını istiyor. Ancak isimleri verilen hakemler bu tarihi kaçırıyor. Bu Hakemler arasında Hakan Ceylan da var. Bütün hakemlerin atamasını yapan, Ali Koç'un 'İzmirli bir grup var, terör estiriyorlar' dediği grupta Tolga Özkalfa var. Ondan sonra Tolga Özkalfa'yla Alper Ulusoy konuşuyor. Ulusoy da VAR hakemlerinin en kıdemlisi. İkinci sırada da eşim Hakan geliyor. Hakan diyor ki; 'Alper bizi FIFA yapacaklar.' O da 'Sağlık raporu şeyimizi kaçırdık' diyor. Hakan da, 'Sen sus' diyor. Bunlar sağlık raporlarının hepsini başvuru tarihi geçtikten sonra eski tarihli alıyor. Ali Koç zaten bu isimleri vermişti. Koray Gençerler'in adını veriyor. Hakan'ın adını veriyor, bir de Alper'in adını veriyor. Hepsi doğru."

"POZİSYONLARA MÜDAHALE EDİLİYOR"

"ALİ Koç, Hakan Ceylan'ın adı ve İzmirli grup var diyor, yayıncı kuruluşa giden gelen görüntülerin içinden seçiyor diyor. Özellikle de Trio programında oradaki pozisyonlara müdahale ediyor diyor. O da doğru. Bülent Yıldırım ile Deniz Çoban vardı geçen sezon programı yapan. Gerçekten telefon kayıtlarında da ya çıkar ya çıkmaz bilmiyorum. Whatsapp'dan da konuşmuş olabilirler, onların bütün pozisyonlarına buradan Hakan müdahale ediyor."

"LALE Orta, Hakan'ın VAR odasında maçı sırasında içeri giriyor, görüntüleri alıyor, aldığı görüntüleri de direkt olarak yayıncı kuruluşa gönderiyor kendisi. Çünkü bir önceki sezon kendisi Trio programında çalışıyordu. Orada görevliydi. O Trio'yu 3 kişi sunuyor. Onlardan bir tanesi oydu. O yüzden onlarla da ilişkisi iyi olduğu için direkt olarak görüntüyü alıyor ve kendisi gönderiyor."

"ŞAİBELİ MAÇLAR!"

"Fenerbahçe'nin bir maçı. Koray Gençerler var. Lale Orta gitmiş almış, Hakan mı vermiş diyor Ali Koç. Çünkü orada benim bildiğim kadarıyla Hakan VAR hakemi. Öteki de Koray Gençerler. O yüzden zaten Hakan ile Lale Orta'nın arasında dedikodu çıkıyor. Bunlar diyorlar ki Hakan verdi bu görüntüyü. Evet eşim Hakan veriyor."

"İKİ tane gazeteci arkadaşları var. Sürekli bunlarla beraber, kendi kafalarına göre menfaatlerine gire stedikleri haberleri bunlara yazdırıyor. Bu gazetecileri herkes tanıyor. Bu da biliniyor."

BOŞANMA davası dosyasındaki belgelere yansıyan olayda, VAR hakemi olan Hakan Ceylan ve iki hakem arkadaşı olmak üzere 3 hakemin FIFA'ya gönderilmesi gereken sağlık raporlarının süresini kaçırdıkları için sahte belge ile geçmiş tarih üzerinden alındığı iddia edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Hakem camiasında 'İzmir gruplaşması' diye bir şey var. Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Koray Gençerler'in dikkatli takip edilmesi gereken isimler olduğu söyleniyor" demişti.

Yayıncı kuruluşu da suçlayan Ali Koç, "İşin içinde yayıncı kuruluş da var. Her şeyin monitörü bunlarda olduğu için istediği hakemleri ilerletebiliyorlar, geri çekebiliyorlar. Hata yapan hakemlerin pozisyonlarını aklayıcı pozisyonlarla örtebiliyorlar" dedi. Leyla Ceylan, bu iddiaların da doğru olduğunu söyledi. Kaynak: Yeni Asır