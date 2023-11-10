İzmirli şirketten depreme dayanıklı kaplama sistemi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ‘Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şûrası’nın sonuç bildirgesindeki rakamlara göre, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde 680 bin civarında konut, 170 bin işyeri, depo ve ahırın yıkılmasıyla ortaya çıkan maddi hasarın 100 milyar doların üzerinde olduğu belirtildi. Bu süreçte insanların en büyük zararı dayanıksız ve kalitesiz malzemeyle yapılan binalardan aldıklarının altını çizen İzmir menşeli Dabi Yalıtım Sistemleri Genel Müdürü Murat Fuat Özgür, “Her şehrinde deprem riskinin bulunduğu ülkemizde yapı kimyasalları ürünlerinde binaya ekstra yük bindirmemek için alternatif çözüm arayışına girdik. Japonya’da icat edilen sprey stone (sprey taşı) yalıtım sistemlerini Türkiye’de üretmeye başladık” dedi.

Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şûrası’nda paylaşılan bilgilere göre, Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2012’den bugüne kadar 2 milyon 200 bin civarında bağımsız bölgenin kentsel dönüşümü tamamlanırken 400 bin bağımsız bölgenin dönüşümü de devam ediyor. Kentsel dönüşümde yapıların yeni, güvenilir ve son teknoloji malzemelerle inşa edilmesi gerektiğine dikkat çeken Genel Müdür Murat Fuat Özgür, “Mimari yapılar, insanların birincil yaşam alanı olarak nitelendirilebilir. Öyle ki geçtiğimiz aylarda meydana gelen depremlerde yaklaşık 14 milyon insanımız olumsuz etkilendi. Kentsel dönüşüm projelerinde kullanılması için uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda diğer taş kaplamaların 20’de 1'i ağırlığında olan sprey stone üretimini ülkemizde yapmayı başardığımız için gururluyuz” şeklinde konuştu.

“Elastik yapısıyla ufak sallantılarda kılcal çatlakları tolere eder”

“Klasik taş kaplamalar metrekarede 50-60 kilogram ağırlık yaparken 4-5 kilogramlık Sprey Stone binaya statik anlamda yük bindirmiyor. Bu da deprem risklerini minimize ediyor” diyen Dabi Yalıtım Sistemleri Genel Müdürü Murat Fuat Özgür, “Basınçlı tabancalarla püskürtülerek uygulanan ürünümüz, binaya nefes aldırabildiği gibi ısı, su ve yangın yalıtımı sağlıyor. En ufak sallantıda diğer taş kaplamalar cepheden ayrılabilirken, sprey stone elastik yapıya sahip olduğu için cephedeki oluşabilecek kılcal çatlakları dahi tolere edebiliyor. Ürünümüz 20 yıllık yaşlandırma testlerinden başarıyla geçtiği için, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından resmi belgeli olarak 20 yıl garanti veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sprey Stone, diğer taş kaplamalara göre çok daha ekonomik”

Ürünlerinin diğer kaplamalara göre hem daha sağlam hem de ekonomik olması sebebiyle mimar ve inşaat mühendislerinin ilk tercihleri arasına girdiğini söyleyen Dabi Yalıtım Sistemleri Genel Müdürü Murat Fuat Özgür, şu detayları paylaştı:

“Sprey stone, değişik renklerde üretilebiliyor. Sprey Stone içerisinde; boyalarda kullanılan yapay renklendirici bulunmuyor. Rengini doğal kayaçlardan aldığı için her türlü iklim koşullarına uyuyor ve solmuyor. Farklı desenlerde uygulanabildiği için de yapılara özgün bir güzellik ve estetik katıyor. Isı, su, ses ve yangın yalıtım sistemleri, zemin kaplamaları ve cephe kaplamalar üzerine çalışıyoruz. Ar-Ge ve imalatın başında 25 yıllık üretim tecrübesi ve bilgisi olan mühendislerle istediğimiz ürünü geliştirebiliyoruz. Böylece ülke ekonomimize değer kazandırırken vatandaşlarımızı da olası risklerden koruyoruz.”