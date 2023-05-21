İzmirliler uyarıldı: Sel baskınlarına karşı hazırlıklı olun

İzmir'de yarın etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle, bölge halkından ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

İzmirliler uyarıldı: Sel baskınlarına karşı hazırlıklı olun

İzmir'de yarın etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle, bölge halkından ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; İzmir'in Çeşme Yarımadası dışında kalan ilçeleri (Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Karşıyaka, Karabağlar, Kemalpaşa, Konak, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Tire ve Torbalı) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.(DHA)

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