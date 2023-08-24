İzmit Körfezi’ne hidrolik yağ döken gemiye 50 milyon TL ceza

İtalya bandıralı gemi denizi kirletti

DHA'nın haberine göre; kirliliğe sebep olan geminin, İtalya bandıralı ‘Gran Bretagna’ isimli gemi olduğu tespit edildi.

Gemiye rekor ceza kesildi

Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı, denizi kirleten gemiye 49 milyon 929 bin 591 TL idari para cezası uyguladığını duyurdu. Bu ceza, Türkiye’de denize atık döken gemilere verilen en yüksek ceza olarak kayıtlara geçti.

Temizlik çalışmaları başladı

İzmit Körfezi’ndeki hidrolik yağ kirliliğiyle ilgili temizlik çalışmalarına yetkili firma tarafından başlandığı belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kirliliğin giderilmesi için gerekli tedbirleri aldığını ve süreci yakından takip ettiğini açıkladı.