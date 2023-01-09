﻿İzmit'te sağlık çalışanı evinin önünde öldürüldü

İzmit’te yaşayan sağlık çalışanı Hürrem Doğan’a evinin önünde bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Olay saat 18.30 sıralarında Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Yaşadığı binadan çıkıp otomobilinin yanına gelen Hürrem Doğan, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. silahlı saldırıda vücuduna 7 mermi isabet eden Doğan kanlar içinde yerde kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Hürrem Doğan’ı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürdü. Hürrem Doğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hürrem Doğan’ın Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji bölümünde sağlık teknisyeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Sitede yaşayanlar, olayı gerçekleştiren kişinin 4 saat boyunca site içerisinde beklediğini ve Hürrem Doğan’ın evden çıktıktan sonra olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Polis olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)