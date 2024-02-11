İzmit’te şüpheli çanta paniği. Tramvay seferleri aksadı

Kaynak: İHA
İzmit’te şüpheli çanta paniği. Tramvay seferleri aksadı
Kocaeli merkez İzmit ilçesinde tramvay yolunun yakınında unutulan ve çevrede paniğe neden olan çanta fünye ile patlatılırken, tramvay seferlerinde 1 saat aksama yaşandı.

Olay, Karabaş Mahallesi Kent Meydanı mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiler ışığında, tramvay yolunun yakınındaki bir noktada unutulan çantayı fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

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İhbar sonrası olay yerine polis ve bomba imha uzmanı gönderildi. Polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, o noktaya giriş ve çıkışların yanı sıra tramvay seferleri de durduruldu.

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Özel kıyafetli bomba imha uzmanı çantayı fünye ile kontrollü biçimde patlattı. Çantanın içinden cüzdan, bebek biberonu ve kişisel bakım ürünleri çıktı.

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Diğer taraftan, vatandaşlar da olayı meraklı gözlerle izledi. Tramvay seferleri 1 saatin sonunda tekrar başladı.

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