İzmit’te şüpheli çanta paniği. Tramvay seferleri aksadı

Olay, Karabaş Mahallesi Kent Meydanı mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiler ışığında, tramvay yolunun yakınındaki bir noktada unutulan çantayı fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar sonrası olay yerine polis ve bomba imha uzmanı gönderildi. Polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, o noktaya giriş ve çıkışların yanı sıra tramvay seferleri de durduruldu.

Özel kıyafetli bomba imha uzmanı çantayı fünye ile kontrollü biçimde patlattı. Çantanın içinden cüzdan, bebek biberonu ve kişisel bakım ürünleri çıktı.

Diğer taraftan, vatandaşlar da olayı meraklı gözlerle izledi. Tramvay seferleri 1 saatin sonunda tekrar başladı.