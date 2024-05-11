İzmit'te trafik kazası: 3 yaralı

İzmit’in Kadıköy Mahallesi Santral Yokuşu Kavşağı’nda meydana gelen olayda, Turan Güneş Caddesi’nden seyir halinde gelen H.B.'nin kullandığı 41 ET 273 plakalı otomobil ile Gazanfer Bilge Bulvarı’ndan gelen F.C.B.'nin kullandığı 52 ADT 555 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Yaşanan kazada sürücülerden F.C.B. ile yanındaki Z.B. ve diğer araçtaki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.