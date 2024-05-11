İzmit'te trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: DHA
İzmit'te trafik kazası: 3 yaralı
İzmit'te 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

İzmit’in Kadıköy Mahallesi Santral Yokuşu Kavşağı’nda meydana gelen olayda, Turan Güneş Caddesi’nden seyir halinde gelen H.B.'nin kullandığı 41 ET 273 plakalı otomobil ile Gazanfer Bilge Bulvarı’ndan gelen F.C.B.'nin kullandığı 52 ADT 555 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Yaşanan kazada sürücülerden F.C.B. ile yanındaki Z.B. ve diğer araçtaki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

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