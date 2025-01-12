İznik’te kablolara dolanan kedi kurtarıldı

Kaynak: İHA
İznik’te kablolara dolanan kedi kurtarıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde kablolara dolanan bir kedi, vatandaşların çabasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 01.30 sularında Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde yoldan geçen Savaş Ocak ve Özkan Yılmaz, bir kedinin elektrik kablolarına dolandığını fark etti. Durumu fark eden ikili, hemen harekete geçerek kediyi zarar görmeden kurtarmayı başardı. O anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kedinin kurtarıldıktan sonra sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Savaş Ocak ve Özkan Yılmaz, hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğini vurguladı. Olay, çevrede yaşayanların takdirini topladı.

aw368758-01.jpg

aw368758-03.jpg

aw368758-04.jpg

Son Haberler
Bülent Arınç’ın vurduğu Mehmet Uçum hasta yatağında! Usta gazeteci Orhan Uğuroğlu ortaya çıkardı…
Bülent Arınç’ın vurduğu Mehmet Uçum hasta yatağında! Usta gazeteci Orhan Uğuroğlu ortaya çıkardı…
Gümüş fiyatları dalgalanma riskiyle karşı karşıya
Gümüş fiyatları dalgalanma riskiyle karşı karşıya
Taceddin'den 5 yıldır iz yok! Sabah çıktı, bir daha dönmedi
Taceddin'den 5 yıldır haber yok!
Adıyaman'da yaşlı kadın aranıyor! 9 gündür haber yok
Adıyaman'da yaşlı kadın aranıyor! 9 gündür haber yok
Özgür Özel, “Haberimiz var” diyerek duyurdu. MHP ile ilgili açıkladığı bilgi çok tartışılacak
Özgür Özel, “Haberimiz var” diyerek duyurdu. MHP ile ilgili açıkladığı bilgi çok tartışılacak