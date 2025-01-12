İznik’te kablolara dolanan kedi kurtarıldı

Olay, saat 01.30 sularında Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde yoldan geçen Savaş Ocak ve Özkan Yılmaz, bir kedinin elektrik kablolarına dolandığını fark etti. Durumu fark eden ikili, hemen harekete geçerek kediyi zarar görmeden kurtarmayı başardı. O anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kedinin kurtarıldıktan sonra sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Savaş Ocak ve Özkan Yılmaz, hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğini vurguladı. Olay, çevrede yaşayanların takdirini topladı.