İznik'te tarihi keşif: Tarlasını sürdüğü traktörün pulluğa hac desenli lahit takıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa'nın İznik ilçesinde tarlasını süren çiftçinin pulluğuna takılan haç desenli lahit ve insan kemikleri, büyük ilgi uyandırdı. Koruma altına alınan lahit, arkeologlar tarafından inceleniyor.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Hocaköy'de tarlasını süren bir çiftçi, pulluğuna takılan lahit ile karşılaştı. Üzerinde haç deseni bulunan lahit ve yakınında bulunan insan kemikleri, İznik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından koruma altına alındı. İznik Müzesine bağlı arkeologlar tarafından incelemeye alınan lahitin içeriği ise büyük merak konusu oldu. Ayrıca, Papa Francis'in İznik'e geleceği açıklamasının ardından, bu yeni keşif bölgedeki ilgiyi daha da arttırdı.

İnsanlık tarihini yeniden yazdıracak keşif: 7.000 yıllık giz perdesi aralandıİnsanlık tarihini yeniden yazdıracak keşif: 7.000 yıllık giz perdesi aralandı

Kerkenes Harabeleri'nde tarihi keşif: Surlar 15-20 metresi ortaya çıktıKerkenes Harabeleri'nde tarihi keşif: Surlar 15-20 metresi ortaya çıktı

İznik'te tarihi keşif: Tarlasını sürdüğü traktörün pulluğa hac desenli lahit takıldı

İznik'te tarihi keşif: Tarlasını sürdüğü traktörün pulluğa hac desenli lahit takıldı

İznik'te tarihi keşif: Tarlasını sürdüğü traktörün pulluğa hac desenli lahit takıldı

İznik'te tarihi keşif: Tarlasını sürdüğü traktörün pulluğa hac desenli lahit takıldı

İznik'te tarihi keşif: Tarlasını sürdüğü traktörün pulluğa hac desenli lahit takıldı

Son Haberler
Tekirdağ'da hukuk fakültesi öğrencisi Sıla, son yolculuğuna uğurlandı
Tekirdağ'da hukuk fakültesi öğrencisi Sıla, son yolculuğuna uğurlandı
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: Suriye için bir takvim belirlenmesi gerekiyor
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: Suriye için bir takvim belirlenmesi gerekiyor
Benzerliği ve sesiyle dikkat çekmişti! Ferdi Kaya’dan Ferdi Tayfur’a Hatıran Yeter
Benzerliği ve sesiyle dikkat çekmişti! Ferdi Kaya’dan Ferdi Tayfur’a Hatıran Yeter
Aydın’da nefes kesen güreşlerde kupalar sahibini buldu
Aydın’da nefes kesen güreşlerde kupalar sahibini buldu
Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı