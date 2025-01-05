İznik'te tarihi keşif: Tarlasını sürdüğü traktörün pulluğa hac desenli lahit takıldı

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Hocaköy'de tarlasını süren bir çiftçi, pulluğuna takılan lahit ile karşılaştı. Üzerinde haç deseni bulunan lahit ve yakınında bulunan insan kemikleri, İznik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından koruma altına alındı. İznik Müzesine bağlı arkeologlar tarafından incelemeye alınan lahitin içeriği ise büyük merak konusu oldu. Ayrıca, Papa Francis'in İznik'e geleceği açıklamasının ardından, bu yeni keşif bölgedeki ilgiyi daha da arttırdı.

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