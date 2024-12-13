İnsanlık tarihini yeniden yazdıracak keşif: 7.000 yıllık giz perdesi aralandı

İnsan genomundaki Neandertal genlerinin izleri, binlerce yıl öncesine dayanan karmaşık bir etkileşim hikâyesini gün ışığına çıkartıyor. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley ve Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nün ortaklaşa yürüttüğü bir araştırmaya göre, modern insanlar (Homo sapiens) ile Neandertaller arasındaki genetik etkileşim 47 bin yıl önce başlamış ve 7 bin yıl boyunca devam etmiştir.

Araştırmacılar, 58 antik Avrasya genomunu inceleyerek bu sonuca ulaştı. Modern insan genomunda Neandertal genlerinin oranının %1 ila %2 arasında olduğu belirtiliyor. Bu genetik karışım, çoğu Avrasyalı için Afrika’dan çıkış göçüyle ilişkili bir miras taşıyor.

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AFRİKA’DAN ÇIKIŞ VE KARŞILAŞMA

Araştırmaya göre, modern insanların Afrika’dan Avrasya’ya ilk göçü 43.500 yıl önce tamamlanmış olabilir. Neandertaller ve modern insanlar bu bölgelerde 6 ila 7 bin yıl boyunca bir arada yaşamış ve bu süre boyunca genetik karışım gerçekleşmiştir.

Dr. Priya Moorjani, bu zamanlamanın insanlığın tarihine dair birçok soruya ışık tuttuğunu belirtiyor: “Bu zamanlama, hem Afrika’dan çıkışın hem de diğer bölgelerdeki yerleşim süreçlerinin anlaşılmasında kritik bir rol oynuyor.”

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NEANDERTAL GENLERİNİN MODERN ETKİLERİ

Neandertal genlerinin modern insanlarda en çok bağışıklık sistemi, deri pigmentasyonu ve metabolizma ile ilişkili olduğu gözlemlendi. Özellikle, bağışıklıkla ilgili bir gen varyantının COVID-19 virüsüne karşı koruyucu bir etki sağladığı ifade edildi. Ancak, bu genlerin bazıları modern insanlar için zararlı olmuş ve bu tür genler zamanla genomdan silinmiştir.

Araştırmacılar ayrıca “Neandertal çölleri” olarak adlandırılan, Neandertal genlerinin bulunmadığı bölgeler tespit etti. Bu bölgelerin, karışımın hemen ardından hızla oluştuğu düşünülüyor. Bu da, bazı Neandertal gen varyantlarının modern insanlar için ölümcül olduğunu gösteriyor.

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DOĞU ASYALILARDA DAHA FAZLA NEANDERTAL GENİNE RASTLANDI

Araştırmalar, Doğu Asyalı bireylerin genomlarında, Avrupalı ve Batı Asyalılara kıyasla %20 daha fazla Neandertal genine rastlandığını ortaya koyuyor. Bu farklılık, Doğu Asya’ya göç eden modern insanların daha uzun süre Neandertallerle bir arada yaşamasıyla açıklanıyor.

Dr. Benjamin Peter, bu sürecin son derece karmaşık olduğunu ve farklı grupların birbirinden ayrılarak tekrar birleştiğini belirtti.

GENETİK KARIŞIMIN SONUÇLARI

Araştırmada, özellikle bağışıklık ve çevresel adaptasyonla ilişkili Neandertal genlerinin modern insan genomunda sık görüldüğü ifade edildi. Neandertallerin sert iklim şartları ve patojenlere karşı geliştirdikleri adaptasyonları, bu genlerin modern insanlar için avantaj sağladığını ortaya koyuyor.

Dr. Moorjani, şu ana kadar elde edilen verilerin, insanlık tarihinin karmaşık karışımlarını daha iyi anlamamıza olanak sağladığını ifade etti. Araştırma, bilimsel dünyada büyük yankı uyandırdı ve insanlığın genetik kökenlerine dair yeni kapılar araladı.