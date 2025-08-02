İznik’te yağmur sonrası feci kaza! Önce duvara sonra araca çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İznik’te yağmur sonrası feci kaza! Önce duvara sonra araca çarptı

Bursa İznik’te yağmur sonrası kazalardan peşinden geldi. Yolun kayganlaşması ile birlikte kontrolden çıkan otomobil yol kenarında duvara sonra karşıdan gelen otomobile çarptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Boyalıca Mahallesi Orhangazi Yolu'nda meydana geldi. İznik yönünde seyir halinde olan Berkay Akdeniz, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, 54 RD 356 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkıp yol kenarındaki duvara çarparak savrulan otomobil, daha sonra karşı yönden gelen Nizamettin Yurtseven'in (75) kullandığı 34 MHR 87 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Berkay Akdeniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Akdeniz'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazada otomobillerde sıkışan Melis Y. (15), Harun M. (25) ve Sefa A. (22) ise itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerlerden çıkarıldı. Diğer sürücüyle birlikte 4 yaralı, ambulanslarla kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İznik’te yağmur sonrası feci kaza! Önce duvara sonra araca çarptı

İznik’te yağmur sonrası feci kaza! Önce duvara sonra araca çarptı

İznik’te yağmur sonrası feci kaza! Önce duvara sonra araca çarptı

İznik’te yağmur sonrası feci kaza! Önce duvara sonra araca çarptı

İznik’te yağmur sonrası feci kaza! Önce duvara sonra araca çarptı

İznik’te yağmur sonrası feci kaza! Önce duvara sonra araca çarptı

İznik’te yağmur sonrası feci kaza! Önce duvara sonra araca çarptı

İznik’te yağmur sonrası feci kaza! Önce duvara sonra araca çarptı

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