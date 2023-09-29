İztuzu Plajı’nda sular çekildi antik tuz tesisi ortaya çıktı

Muğla Ortaca’daki İztuzu Plajı’nda suların çekilmesi sonrası tuz tesisi olarak kullanılan 2 bin yıllık tuz sahası ortaya çıktı.

KAYNAK: AA
İztuzu Plajı’nda sular çekildi antik tuz tesisi ortaya çıktı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kaunos Antik Kenti'ndeki çalışmalar sırasında 2005'te ortaya çıkarılan sahada, antik kent kazı heyeti inceleme yaptı.

Tesisteki tuz tavalarının içindeki tuz oluşumları tesisin günümüze kadar işlevini yitirmediğini gösterdi.

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Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkan antik tuz tesisi ile ilgili AA muhabirine, biri ticaret, diğerinin askeri olmak üzere tespit edilen iki limanıyla Kaunos Antik Kenti'nin bir liman şehri olduğuna söyledi.

Tuz sahasında göl suyunun çekilmesiyle ortaya çıkan tuz tavalarını kazı ekibiyle incelediklerini belirten Çörtük, tuzun geçmişten bugüne insanoğlu için önemini dile getirdi.

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Çörtük, antik kaynaklarda Kaunos tuzunun farmakolojide göz merhemi yapımında katkı maddesi olarak kullanıldığının yer aldığını belirtti.

Antik yazar Pirirus'un, "Tuz olmasaydı uygarlık da insanlık da olmazdı" sözünü hatırlayan Çörtük, "Tuz, insan vücudunun önemli bir ihtiyaç maddesi. Aynı zamanda da insanoğlunun bir geçim kaynağıdır. Antik dönemde mühendislik harikası bir yöntemle tesisin bu bölgeye kurulduğunu görüyoruz. Yaptığımız deneysel arkeolojik çalışmalarda yılın 3-4 aylık tuz üretim döneminde ortalama 4-5 ton tuz üretildiğini biliyoruz. Üretilen tuzların çuvallarla limana taşınarak gemilerle Yunanistan, adalar ve ihtiyacı olan bölgelere ihraç edildiğini biliyoruz." diye konuştu.

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Çörtük, Kaunos tuzlasının antik dünyada bir benzeri henüz tespit edilmediğini savundu.

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Tuz tavalarının su altında kalması nedeniyle yılın büyük bölümünde görülemediğini ifade den Çörtük, "Şimdi eylülün sonlarındayız. Yağışların az ve sıcaklığın fazla olması nedeniyle bu sene tuz tavaları gerçekten görülebilir durumda. Bu konuya ilgisi olan kişileri de buraya Kaunos tuzlasını, tuz tavalarını görmeye de davet ediyorum." dedi.

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