NBA yıldızının 17 yaşındaki çocuğa silah gösterdiği ortaya çıktı

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'ın geçtiğimiz yaz 17 yaşındaki bir çocuğu dövdükten sonra silahını gösterdiği ortaya çıktı.

Yıldız basketbolcunun bir alışveriş merkezi güvenlik görevlisini tehdit ettiği yabancı basında yazıldı.

23 yaşındaki Morant, Eylül ayında oynadığı bir basketbol maçı sırasında Tennessee'li bir gencin suratına yumruk attığı iddiasıyla dava edilmiş, ancak NBA yıldızı nefsi müdafaa yaptığını iddia etmişti.

The Washington Post'un polis röportajlarından elde ettiği yeni ayrıntılara göre, 17 yaşındaki genç Shelby County Şerif ofisinden dedektiflere Morant'in kendisine '12 ila 13 kez' vurduğunu ve Memphis yıldızının bir arkadaşının kendisne ek olarak 'dört ila beş kez' vurduğunu söyledi.

Ayrıca Memphis'teki bir alışveriş merkezindeki güvenlik şefinin, polise Morant'in otoparkta yaşanan bir tartışma sırasında kendisini "tehdit ettiğini" ve polise ihbarda bulunacak kadar paniğe kapıldığını belirttiği ortaya çıktı.

Bu olaydan dört gün sonra, mevzubahis gencin Morant'in bir basketbol maçı sırasında kendisine defalarca yumruk attığını söylediği kayıtlara geçti.