Jack Grealish yeni takımına imzayı attı

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sol kanatın, 2025/26 sezonunu Everton'da geçireceği ve kulübün 18 numaralı formasını giyeceği belirtildi.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Grealish, Everton'a imza attığı için çok mutlu olduğunu aktararak, "Dürüst olmak gerekirse benim için çok büyük bir şey. Burası harika taraftarlara sahip harika bir kulüp. Teknik direktörle konuşur konuşmaz gitmek istediğim tek bir yer olduğunu anladım. Sosyal medyada Everton taraftarlarından gelen mesajlarla dolup taştım, bu da işin bir parçası ve Everton'ı seçmemin bir diğer nedeni." ifadelerini kullandı.

Manchester City ile birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanan Grealish, ayrıca 3 İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.