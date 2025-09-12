Jack Grealish'den müthiş başlangıç: İlk ödülünü aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Everton'la yeniden çıkış yakalayan Jack Grealish, Premier Lig'de ayın oyuncusu seçildi.

Manchester City'nin kiralık olarak takımdan gönderdiği Jack Grealish, Everton kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı.

30 yaşındaki kanat oyuncusu, Premier Lig'de Ağustos ayının en iyi futbolcusu seçildi. Grealish kariyerinde ilk kez bu ödülü aldı.

Everton'la ligde 3 maça çıkan Jack Grealish, 4 asist yaptı.

Brighton & Hove Albion ve Wolverhampton Wanderers maçlarında ikişer asiste imza atan Grealish, Premier Lig'de üst üste iki maçta birden fazla asist yapan ilk Everton oyuncusu oldu.

Geçen sezon Manchester City'de 32 maçta ortalama 47,5 dakikada süre bulabilen Grealish, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

