Jackson Muleka'ya ABD kancası. Beşiktaş teklife yanıt verdi

Editör: Fatma Demirkaya

Geçen sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan ve bu sezon da Beşiktaş’ın Standard Liege’den 3,35 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Jackson Muleka’nın talipleri artıyor. Son dönemde formasını kaybeden Muleka için MLS ekibi Chicago Fire devreye girdi.

CHİCAGO'NUN TEKLİFİNE CEVAP GELDİ

Daha önce Beşiktaş’tan Cenk Tosun’la ciddi şekilde ilgilenen ancak transferi bitiremeyen ABD temsilcisi, şimdi de Jackson Muleka için Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Sabah’ın haberine göre Chicago Fire, 23 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş’a 3 milyon Euro teklif etti. Haber detayında Siyah-Beyazlıların bu teklifi reddettiği belirtildi.

KATAR VE RUS KULÜPLERİ DE DEVREDE

Lokomotiv Moskova ve Katar’dan bir kulübün de Jackson Muleka’nın peşinde olduğu bildirilirken, Beşiktaş’ın oyuncu için en az 5 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü. Bu sezon 28 maça çıkan Muleka, 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Muleka’nın Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.