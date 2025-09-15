Jaguar Land Rover'da siber saldırı krizi: Tedarik zincirinde iflas tehlikesi büyüyor

1 Eylül’de ortaya çıkan siber saldırı, Jaguar Land Rover’ın (JLR) tüm dünyadaki bilgisayar sistemlerini kapatmasına ve üretim hatlarını durdurmasına yol açtı. Şirketin Solihull, Halewood ve Wolverhampton’daki fabrikaları en az 18 gündür çalışmıyor. Normal şartlarda günde 1000’den fazla araç üreten firma, bu süreçte 50 ila 100 milyon sterlin zarar etti.

KÜÇÜK TEDARİKÇİLER AĞIR DARBE ALIYOR

Uzmanlara göre asıl kayıp, JLR’ye parça sağlayan tedarik zincirinde yaşanıyor. Birçoğu küçük ve orta ölçekli işletmeler olan bu firmalar, ana müşterilerinin üretimi durunca nakit akışında büyük sıkıntı yaşıyor. Eski Nissan yöneticisi Andy Palmer, “Bazı şirketler dayanamayacak, iflaslar kaçınılmaz olacak” dedi. Nitekim bir tedarikçi, 40 çalışanını işten çıkardığını açıkladı.

HÜKÛMETE DESTEK ÇAĞRISI

İngiliz İşçi Partisi milletvekili Liam Byrne, krizin kısa süreli bir şok olmaktan çıkıp kalıcı bir zarara dönüşmemesi için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Unite sendikası da otomotiv tedarikçileri için bir “kısa çalışma ödeneği” benzeri sistemin devreye sokulmasını talep etti. Bu sayede işçilerin maaşlarının devlet tarafından desteklenmesi, nitelikli istihdamın korunması hedefleniyor.

JLR SÜRECİ ATLATABİLECEK Mİ?

Şirket, geçtiğimiz mali yılda 2,5 milyar sterlin vergi öncesi kâr elde etmişti. Bu finansal gücün, haftalar sürecek kayıpları telafi etmeye yeteceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, uzun vadeli zararın tedarik zincirinde kalıcı yaralar açabileceğini vurguluyor. İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı ise JLR yönetimi ve siber güvenlik uzmanlarıyla çözüm için görüşmelerini sürdürüyor.