Jake Paul boks kariyerini noktaladı

YouTuberlıktan boksöre dönüşen influencer Jake Paul,boks dünyasından emekli olduğunu açıkladı. Son dövüşü, Mike Tyson ile gerçekleştirdiği tartışmalı maçta kazandığı bir zaferdi. Paul, 11-1’lik profesyonel bir rekorla dört yıldır boks sahnesinde boy gösteriyor ve Anderson Silva, Nate Diaz, Tyron Woodley gibi önemli isimleri yenerek dikkatleri üzerine çekti.

27 yaşındaki Paul, Tyson'ı ağır sıklet şampiyonu olarak yeneceğini söylediğinde bile, maç sırasında boks efsanesinin yaşlanmasının etkilerini hissettiğini belirtti. "Sadece seyircilere bir gösteri sunmak istedim ama yaşlı birini gereksiz yere incitmek istemedim," diye konuştu. Tyson’ın yaşının etkisiyle zamanla maçın şiddetinin azaldığını ifade etti.

Jake Paul, influencer boks dünyasındaki şampiyonluk unvanını AnEsonGib'e devrettiğini duyurdu. MVP (Most Valuable Promotions), Paul’un boks kariyerini sonlandırdığını ve Gib'in bu alandaki yeni lider olduğunu açıkladı. Paul, influencer boks dünyasında geçirdiği zaman boyunca pek çok kişiyle karşılaştı. İlk olarak 2018'de Deji ile serbest bir maç yaparak ringe adım atmıştı. Ardından AnEsonGib ile profesyonel debutunu gerçekleştirmişti.

Gib, son olarak Slim Albaher’i yenerek Misfits Orta Sıklet Şampiyonu oldu. Gib, "Meme'den en iyiye; ben artık influencer boksunun en iyisiyim," diyerek zaferini kutladı. Bu zaferle birlikte, Gib’in artık influencer boksunun zirvesine çıktığı kabul ediliyor. Paul ise bu alandaki en büyük rakibine veda ederek kariyerini sonlandırmış oldu.