Jake Paul bu kez sert kayaya çarptı. Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Daniel Dubois meydan okudu

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Jake Paul bu kez sert kayaya çarptı. Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Daniel Dubois meydan okudu

Geçtiğimiz günlerde 58 yaşındaki emekli boksör Mike Tyson'ı yenen YouTuber ve boksör Jake Paul'e dikkat çeken bir teklif geldi.

Geçtiğimiz günlerde eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'ı, 80 milyon dolar ödüllü maçta yenen Jake Paul, bu sert kayaya çarptı.

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IBF Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Daniel Dubois, Mike Tyson'ı yenen 27 yaşındaki boksör Jake Paul'e maç teklifi yaptı.

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IBF Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Daniel Dubois

Son olarak Anthony Joshua'yı deviren Daniel Dubois mesajında, "Merhaba Jake, dünyanın meşru ağır sıklet şampiyonu ile dövüşmek senin için nasıl olur? Daniel Dubois seni çağırıyor" ifadelerini kullandı.

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Dubois'ya küçümseyici bir yanıt veren Jake Paul ise "Adam 12 yıldır boks yapıyor, amatör ve profesyonel 100'den fazla maçı var ve benim alt kartımda dövüştü. Nakisa'nın Fransk Warren ile konuşmasını ve seni taht için sıraya sokmasını sağlayacağım. Artur'un aksine en azından birkaç bin hayranın var" yanıtını verdi.

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