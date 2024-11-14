Jake Paul, Mike Tyson’a karşı 40 milyon dolarlık bahsi riske atıyor

Aylar süren spekülasyonların ardından, Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki dövüş nihayet gerçekleşiyor. Dövüş kartı belirlenmiş, tartılar yapılmış ve son basın toplantısı da dövüş öncesi heyecanı arttırmak için yapılmıştı. Jake Paul, hız ve gençlik avantajlarına sahip olduğu için genellikle favori olarak görülüyor. Ayrıca Tyson’ın dövüş öncesindeki sağlık sorunları da göz önünde bulunduruluyor. Ancak birçok dövüşçü, 58 yaşındaki Tyson’ın kazanacağına inanıyor.

Dövüşçüler arasında, ana etkinlikte Amanda Serrano ile karşılaşacak olan Katie Taylor ve Neeraj Goyat da bulunuyor. Her iki dövüşçü de Jake Paul ile Tyson’a destek verme karşılığında bahis yapmayı kabul etti. Katie Taylor, Jake’e bütün dövüş parasını koyarak bahis yapma teklifini sundu. Taylor, “Bahis yapmaya ne dersin? Tüm parasını koymak ister misin?” diye sordu. Jake Paul ise “Evet, bahis yapalım. Anlaştık” diyerek el sıkıştı.

Jake, ayrıca diğer dövüşçülerle de 1 milyon dolarlık bahisler yaptı, bunlar arasında Goyat da bulunuyor. Bazı dövüşçüler ise tekliflere sıcak bakmadı ya da daha küçük miktarlarda bahis yapmayı tercih etti. Örneğin Dana Coolwell, Jake’e Tyson’ın kazanacağına dair 20 dolarlık bir bahis önerdi.

Jake Paul, Netflix’ten Tyson ile dövüşmesi için 40 milyon dolar aldığını birkaç kez açıklamıştı. Bu meblağ, bonusları içermiyor gibi görünüyor. Bu da onun için dövüşü kazanması durumunda çok daha kazançlı bir gece olabileceği anlamına geliyor.

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