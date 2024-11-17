Jake Paul'dan gizemli mesaj

ABD’li boksör Jake Paul, efsanevi ağır siklet şampiyonu Mike Tyson’ı sekiz raunt sonunda mağlup ederek kariyerinde önemli bir zafere imza attı. 58 yaşındaki Tyson karşısındaki bu galibiyetin ardından, Paul’un bir sonraki adımı merak konusu oldu.

Sosyal Medyadan Gelen İpucu

Maçtan bir gün sonra Jake Paul, sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda sıradaki rakibine dair fikir verdiğini ima etti. Henüz rakibi açıklanmamış olsa da, Paul’un bir sonraki dövüşünün daha aktif bir sporcuya karşı olacağı tahmin ediliyor. Tyson gibi boks dünyasının büyük bir ismine karşı dövüşmenin onur verici olduğunu belirten Paul, “O bir efsane, bu sporu yapanların en büyüğü. Ona karşı dövüşmek büyük bir ilham kaynağıydı,” dedi.

Paul’un hedefi artık kendi jenerasyonunun en iyi boksörleriyle ringe çıkarak performansını kanıtlamak.

Canelo Alvarez ve Conor McGregor Hedefte

Jake Paul, Mike Tyson maçı öncesinde de dile getirdiği üzere, 200 pound ağırlığında Canelo Alvarez ile kruvazör sıklet şampiyonluğu için dövüşmek istediğini yineliyor. Paul, “Bu maç, Tyson’a karşı olan maçtan bile daha büyük bir mücadele olacak,” ifadelerini kullandı. Ancak 34 yaşındaki Alvarez, Paul’un Tyson ile olan mücadelesini “şov” olarak nitelendiriyor.

Paul ayrıca 36 yaşındaki Conor McGregor’a da meydan okuyarak, “170 pound ağırlığında dövüşme teklifinizi kabul etmiyorum. MMA formatında, hiçbir ağırlık sınırlaması olmadan dövüşelim,” dedi.

Geçici Yasak ve Gelecek Planları

Texas Lisans ve Düzenleme Departmanı kurallarına göre, her iki boksör de sekiz raunt süren maçın ardından 24 gün zorunlu dinlenme süresine tabi tutuluyor. Bu nedenle Jake Paul’un bir sonraki dövüşü, 10 Aralık’tan önce gerçekleşmeyecek. Ancak bu dövüşün 2025 yılına sarkması bekleniyor.

Paul’un bir sonraki adımı, boks dünyasında büyük bir merakla takip ediliyor.