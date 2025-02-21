Jamaika Merkez Bankası yeni faiz oranlarını duyurdu

Jamaikalı yetkililer, enflasyondaki iyileşme eğilimini kabul etmekle birlikte, emtia fiyatlarındaki oynaklık ve küresel ekonomik belirsizlikler gibi dış risklere dikkat çekti. BOJ, enflasyon gelişmelerini yakından takip edeceğini ve istikrarı sağlamak için gerektiğinde politika ayarlamalarına gideceğini belirtti.

Nijerya Merkez Bankası faiz oranını açıkladı

Bu temkinli duruş, merkez bankasının fiyat istikrarı ile ekonomik büyüme arasındaki dengeyi koruma çabasını yansıtıyor. Jamaika’da enflasyon, son aylarda düşüş gösterse de küresel piyasalardaki dalgalanmalar risk oluşturmaya devam ediyor. Merkez bankası, fiyat baskılarını hafifletmek için faiz oranlarını gerektiği şekilde düzenlemeye hazır olduğunu ifade etti.