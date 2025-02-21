Jamaika Merkez Bankası yeni faiz oranlarını duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Jamaika Merkez Bankası yeni faiz oranlarını duyurdu

Jamaika Merkez Bankası (BOJ), Şubat 2024’te para politikasını değiştirmeyerek faiz oranını %6 seviyesinde tuttu. Banka, enflasyonu hedef aralıkta tutmayı amaçlarken ekonomik büyümeyi de desteklemeye odaklandı.

Jamaikalı yetkililer, enflasyondaki iyileşme eğilimini kabul etmekle birlikte, emtia fiyatlarındaki oynaklık ve küresel ekonomik belirsizlikler gibi dış risklere dikkat çekti. BOJ, enflasyon gelişmelerini yakından takip edeceğini ve istikrarı sağlamak için gerektiğinde politika ayarlamalarına gideceğini belirtti.

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Bu temkinli duruş, merkez bankasının fiyat istikrarı ile ekonomik büyüme arasındaki dengeyi koruma çabasını yansıtıyor. Jamaika’da enflasyon, son aylarda düşüş gösterse de küresel piyasalardaki dalgalanmalar risk oluşturmaya devam ediyor. Merkez bankası, fiyat baskılarını hafifletmek için faiz oranlarını gerektiği şekilde düzenlemeye hazır olduğunu ifade etti.

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