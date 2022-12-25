James Webb ışık saçan bir galaksiyi görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu "parlak bir merkeze sahip olan çarpıcı galaksi" görselini paylaştı. Pegasus takımyıldızında 220 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan "NGC 7469" adlı galaksinin Samanyolu gibi sarmal bir gökada özelliğine sahip olduğu aktarıldı.

Paylaşılan görselde gökadanın merkezinden yayılan kırmızı renkli etkin galaksi çekirdeği (AGN) dikkat çekti. Bu bölge, galaksinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin etrafında dönen tozların girdaplar çizerek deliğe doğru ilerlerken ısı ve ışığını yaymasından oluşur.



Yıldızların hızla oluşmaya devam ettiği bir yıldız patlaması bölgesine ev sahipliği yapan bölgenin bu konuda oldukça özel olduğu ifade edildi. Webb kullanılarak yapılan çalışma, bu AGN ile yakındaki yıldız patlaması bölgesi arasındaki ilişkiyi ve ikisi arasındaki tozun oynadığı rolü araştırmayı amaçlıyor.

Bu galaksi James Webb teleskobunun Orta Kızılötesi Enstrüman (MIRI), Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) ve Yakın Kızılötesi Spektrograf (NIRSpec) kullanılarak incelendi. Merkezindeki ışık kümesi ve etrafındaki yıldız hareketleri ile oldukça merak uyandırıcı olan bu gökadanın detayları önümüzdeki dönemde araştırılmaya devam edecek.