25 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

James Webb ışık saçan bir galaksiyi görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu, 220 milyon ışık yılı uzaklıktan ışık saçan bir gezegenin görüntülerini paylaştı. Gezegenin samanyolu gibi sarmal bir gökada özelliğine sahip olduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 15:24
Takip Et

James Webb ışık saçan bir galaksinin görüntülerini paylaştı

James Webb ışık saçan bir galaksiyi görüntüledi
+
Aa
-

James Webb Uzay Teleskobu "parlak bir merkeze sahip olan çarpıcı galaksi" görselini paylaştı. Pegasus takımyıldızında 220 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan "NGC 7469" adlı galaksinin Samanyolu gibi sarmal bir gökada özelliğine sahip olduğu aktarıldı.

Paylaşılan görselde gökadanın merkezinden yayılan kırmızı renkli etkin galaksi çekirdeği (AGN) dikkat çekti. Bu bölge, galaksinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin etrafında dönen tozların girdaplar çizerek deliğe doğru ilerlerken ısı ve ışığını yaymasından oluşur.


Yıldızların hızla oluşmaya devam ettiği bir yıldız patlaması bölgesine ev sahipliği yapan bölgenin bu konuda oldukça özel olduğu ifade edildi. Webb kullanılarak yapılan çalışma, bu AGN ile yakındaki yıldız patlaması bölgesi arasındaki ilişkiyi ve ikisi arasındaki tozun oynadığı rolü araştırmayı amaçlıyor.

Bu galaksi James Webb teleskobunun Orta Kızılötesi Enstrüman (MIRI), Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) ve Yakın Kızılötesi Spektrograf (NIRSpec) kullanılarak incelendi. Merkezindeki ışık kümesi ve etrafındaki yıldız hareketleri ile oldukça merak uyandırıcı olan bu gökadanın detayları önümüzdeki dönemde araştırılmaya devam edecek.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
1
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
2
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
3
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
4
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
5
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
﻿Otobüslerde harem-selamlık dönemi. Halanızla ve teyzenizle seyahat etmeyi unutun
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
6
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
7
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
﻿Kıbrıs Gazisi'ne son görev
﻿Kıbrıs Gazisi'ne son görev
﻿Kıbrıs Gazisi'ne son görev
﻿Atlar cadde ve sokakları bastı
﻿Atlar cadde ve sokakları bastı
﻿Atlar cadde ve sokakları bastı
﻿Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli antrenör alacak
﻿Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli antrenör alacak
﻿Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli antrenör alacak
﻿İLBANK'tan Erzurum'a 4 yılda 1 milyar 447 milyon liralık yatırım desteği
﻿İLBANK'tan Erzurum'a 4 yılda 1 milyar 447 milyon liralık yatırım desteği
﻿İLBANK'tan Erzurum'a 4 yılda 1 milyar 447 milyon liralık yatırım desteği
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.