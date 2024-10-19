James Webb Teleskobu ile 13 milyar yıl gerideki kuasarlar incelendi

Kuasar, merkezinde aktif bir süper kütleli kara delik barındıran galaksinin son derece parlak bir çekirdeğidir. Kara delik, etrafındaki gaz ve tozları kendine çekerken, muazzam bir enerji patlaması yaşar ve bu nedenle kuasarlar evrendeki en parlak cisimler arasında yer alır. Araştırmalara göre kuasarlar, Big Bang'den birkaç yüz milyon yıl sonra gözlemlenmeye başlanmış, ancak bu kadar kısa sürede bu kadar parlak ve büyük olabilmelerinin sırrı hâlâ çözülmemiştir.

Yeni Gözlemler

MIT öncülüğündeki bir araştırmada, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu kullanılarak 13 milyardan fazla yıl geriye gidildi. Beş eski kuasarın çevresel koşulları incelendi ve bu kuasarların çevresinde beklenmedik bir çeşitlilik gözlemlendi. Bazı kuasarlar, 50'den fazla komşu galaksinin bulunduğu kalabalık alanlarda yer alırken, diğerleri ise birkaç yalnız galaksinin bulunduğu boşluklarda tespit edildi.

Kuasarların Yalnızlığı

Bu yalnız kuasarların varlığı, fizikçilerin erken evrende bu kadar parlak nesnelerin nasıl oluştuğu konusundaki anlayışını zorlamaktadır. MIT fizikçisi Anna-Christina Eilers, "Bu kuasarların büyümesi için yeterli besin kaynaklarının olmadığını görmek, şaşırtıcı. Bazılarının, çevrelerinde görünmeyen toz bulutlarıyla gizlenmiş galaksilerle çevrili olabileceği ihtimali var," dedi.

Gelecek Araştırmalar

Eilers ve ekibi, bu kuasarların büyüme süreçlerini anlamak için tozlu bölgeleri incelemeyi umuyor. Araştırmanın bulguları, süper kütleli kara deliklerin nasıl büyüdüğüne dair önemli soruları gündeme getiriyor. Eilers, "Elde ettiğimiz sonuçlar, bu süper kütleli kara deliklerin büyüme sürecinin hâlâ tam olarak anlaşılmadığını gösteriyor," diye ekledi.