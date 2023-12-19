James Webb'ten büyüleyen kare: Uranüs'ün şimdiye kadarki en net fotoğrafı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) en gelişmiş uzay teleskobu James Webb, yıl boyu dünyaya gönderdiği etkileyici fotoğraf karelerine yenisini ekledi.

Teleskop, Güneş’e uzaklık sıralamasına göre Güneş Sistemi'nin 7. gezegeni olan Uranüs'ün şimdiye kadar görülmemiş ayrıntılar taşıyan bir fotoğrafını çekti.

NASA, Webb'in kızılötesi görüşü ve hassasiyetiyle buz devi sınıfına giren gezegenin halkaları, eğimi, kutup başları ve uydularına ilişkin yeni ayrıntılarla gözlemlediğini duyurdu.

James Webb’in elde ettiği bu fotoğrafta gezegen üzerindeki parlak noktalar, atmosferde bulunan bulutlardan kaynaklanıyor.

Görülen beyaz alan ise gezegenin tamamen buzla kaplı bölümü.

Uranüs, bugüne kadar yalnızca Voyager 2 uzay aracı ve Keck ile gözlemlenmişti.