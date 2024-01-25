Jandarma 10 hırsızlık olayının şüphelisini yakaladı

Çanakkale merkeze bağlı Çınarlı köyü Dardanos Mahallesi, Ezine ilçesi ve Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde ev ve işyerlerinde çeşitli hırsızlık olayları gerçekleşti.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından olayı gerçekleştiren hırsız ya da hırsızların yakalanması için süreç başlatılmış oldu.

Jandarma ekipleri, Dardanos Mahallesinde 3 ev, Ezine ilçesinde 4 işyeri ile Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde 3 işyerinden hırsızlık olayı olmak üzere toplam 10 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli olan E.I’yi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli E.I. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

İfadesi savcılıkta alınan şüpheli E.I. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.