Jandarma 10 hırsızlık olayının şüphelisini yakaladı

Kaynak: İHA
Jandarma 10 hırsızlık olayının şüphelisini yakaladı
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) 10 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren şüpheli E.I. yakalandı.

Çanakkale merkeze bağlı Çınarlı köyü Dardanos Mahallesi, Ezine ilçesi ve Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde ev ve işyerlerinde çeşitli hırsızlık olayları gerçekleşti.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından olayı gerçekleştiren hırsız ya da hırsızların yakalanması için süreç başlatılmış oldu.

Jandarma ekipleri, Dardanos Mahallesinde 3 ev, Ezine ilçesinde 4 işyeri ile Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde 3 işyerinden hırsızlık olayı olmak üzere toplam 10 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli olan E.I’yi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli E.I. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

İfadesi savcılıkta alınan şüpheli E.I. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Son Haberler
Bir ilde kar alarmı! Kuvvetli şekilde geliyor... Yerel Haberler
Bir ilde kar alarmı! Kuvvetli şekilde geliyor...
Askıya almak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Askıya almak deyimi ne anlama geliyor?
Göz seğirmesi neden olur? Göz seğirmesi sebepleri neler? Sağlık
Göz seğirmesi neden olur? Göz seğirmesi sebepleri neler?
Askıda kalmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Askıda kalmak deyimi ne anlama geliyor?
Ghezzal'ın yeni durağı belli oldu Spor
Ghezzal'ın yeni durağı belli oldu
Uzun süre bilgisayar başında kalmak tehlikeli hastalığı tetikliyor. Uzmanından gençlere ve çocuklara uyarı Sağlık
Uzun süre bilgisayar başında kalmak tehlikeli hastalığı tetikliyor. Uzmanından gençlere ve çocuklara uyarı
Seçim öncesi ve sonrası adaylar ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Uygur kardeşlerden sosyal medyayı yıkan video Gündem
Seçim öncesi ve sonrası adaylar ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Uygur kardeşlerden sosyal medyayı yıkan video