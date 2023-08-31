Jandarma 11 saatte 5 şüpheliyi yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, il ve ilçe merkezlerinde aranan şahıslara yönelik Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, saat 10.00 ile 21.00 saatleri arasında üç aşamalı olarak 95 ekip ve 265 personel ile yaptığı uygulamada 211 umuma açık yer, 61 park bahçe ile 69 metruk yapıyı kontrol etti.

Denetimlerde 6 bin 50 şahsı sorgulanırken, 5 şüpheli de yakalandı. Ayrıca denetim çerçevesinde bin 392 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 29 araca cezai işlem uygulandı, 9 araç da trafikten men edildi.

